Rus kimyacı Orlov: Amonyum nitrat kendiliğinden patlamaz

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda amonyum nitratın patladığı haberini değerlendiren bağımsız uzman Doç. Yuriy Orlov, bu maddenin dış etki olmadan infilak etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak ettiği bildirilmişti.

Rus kimyacı Doç. Yuriy Orlov, Sputnik’e açıklamasında, amonyum nitratın tarlalarda kullanıldığını hatırlatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Amonyum nitrat, tarlalarda kullanılan bir gübre. Hidroskopiktir, yani havadan nem çeker, yumak duruma gelebiliyor, katılaşabiliyor, bu yüzden hava geçirmez torbalar içinde bulunduruluyor. Amonyum nitrat, dış etki olmadan kendiliğinden patlayamaz, bunun patlaması için başka bileşenlerin ve dış tetikleyicilerin olması gerekiyor. Amonyum nitrat temelinde, madencilikte kullanılan patlayıcılar yapılıyor, bu iyi biliniyor. Ama insanın olmadan bu madde kendiliğinden infilak edemez. Bir kıvılcım yeterli değil, patlamanın olması gerekir, bunun için de özel katkı maddeleri katmak gerekir. Ek bileşenler olmadan amonyum nitrat patlamaz”.