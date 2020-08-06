Rus viroloji uzmanı, Rusya’da ikinci Kovid-19 dalgasının ne zaman başlayacağını açıkladı

Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, Kovid-19 salgınının Rusya'daki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Altşteyn, Kovid-19’un mevsimselliğinin uzmanların beklediği kadar belirgin olmadığını, sıcakların başlamasıyla enfeksiyonun ‘sakinleşeceği’ umudunun gerçekleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ama yanıldık. Evet, hafif bir düşüş göze çarpıyor, ancak görünüşe göre ekim-kasım aylarında serin ve nemli havadan dolayı koronavirüs başını tekrar kaldıracaktır."

Gelecekte koronavürüse bağlı ölümlerde düşüş beklediğini, ancak daha büyük bir ikinci dalgaya hazır olunması gerektiğine vurgu yapan Altşteyn, "Teoriye göre, virüs zamanla insan popülasyonuna uyum sağlamaya başlıyor. Koronavirüsün sahibini öldürmesi çıkarına değil, insanların birbirleriyle iletişim kurmaya devam etmeleri ve virüsün daha fazla yeni sahiple buluşması onun çıkarınadır" dedi.