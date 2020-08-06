Rusya’ya ait üçüncü yardım uçağı Beyrut’a hareket etti

Rusya tarafından yardım götürmesi için tahsis edilen üçüncü uçak Beyrut’a hareket etti.

Saratov’dan hareket eden uçakta Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) 15 uzman ve koronavirüs tespiti için bir saha laboratuvarı yer alıyor. Tüm uzmanlar salgından korunmak için özel giysiler ve ekipmanlar kullanıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait beş uçağın, liman bölgesinde meydana gelen büyük patlamanın sonuçlarıyla ilgili yardımda bulunmak için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gönderileceği belirtilmişti.

Bakanlığın gönderdiği ilk uçak dün akşam Beyrut’a iniş yapmıştı. Bakanlık ayrıca Beyrut’taki kurtarma ekipleri sayısını artırabileceğini de bildirmişti.