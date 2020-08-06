Rusya’da 5267 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 5267 arttı. Gün içinde 116 hasta daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 871 bin 894’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 5267 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların 1380’inde bir semptoma rastlanmadı. Şimdiye kadar 871 bin 894 vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da 7331 artarak 676 bin 357 oldu.

Hastalık nedeniyle gün içinde 116 kişi daha hayatını kaybetti. Kovid-19’a şimdiye kadar 14 bin 606 kişi yenildi.