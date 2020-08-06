Rusya, Beyrut'ta seyyar hastane kurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seyyar hastanenin konstrüksiyonunun oluşturulduğu ve tıbbi ekipmanların montajının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane yoğun bakım, cerrahi, danışma ve ultrason, X-ışını ve EKG blokları dahil tanı birimlerinden oluşuyor. Hastane ayrıca kan laboratuvarına sahip. 50 yatak kapasiteli hastane, 14 gün boyunca bağımsız çalışma potansiyeline sahip.

Seyyar hastanenin, olay yerine vardıktan 30-40 dakika içinde faaliyete geçerek yaralılara yardım sağlayabilecek. Hastanenin tam kapasiteye ulaşması için sadece 50-60 dakikaya ihtiyaç var.

Tsentrospas Grubu’na ait seyyar hastane daha önce defalarca Rusya’nın yanı sıra, Türkiye, Afganistan, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Yugoslavya, Güney Osetya, Hindistan, Şili ve Haiti’de görev almıştı.

Rusya, Beyrut'a toplam 5 yardım uçağı göndermeyi planlıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait üçüncü yardım uçağı, bu sabah Beyrut’a gitmişti.

Bakanlığın gönderdiği ilk uçak dün akşam Beyrut’a iniş yapmıştı. Bakanlık ayrıca Beyrut’taki kurtarma ekipleri sayısını artırabileceğini de bildirmişti.