Rusya’da geliştirilen koronavirüs ilacının patenti alındı

FMBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “FMBA, Kovid-19 ilacının patentini aldı. Bu, uygulamalı tıbba dahil olan dünyanın ilk ve halen tek delta opioid reseptör agonisti” ifadesine yer verildi.

FMBA uzmanları, orijinal adı Dalargin olan ilacın iyileşme ve doku yenileme süreçlerinde aktif rol oynadığını tespit etti. Ayrıca bu sınıftaki maddelerin, bağışıklık tepkisini oluşturma sürecinde de aktif olarak yer aldığını belirten uzmanlar, bu ilacın, koronavirüs hastalarında ciddi solunum ve genel sistemik bozuklukların gelişmesine yol açan sitokin fırtınasını önleme veya yumuşatma yeteneğinde sahip olduğunu anlattı.

FMBA’nın açıklamasında, bilim insanlarının, geliştirdikleri ilaca Leytragin adını verdiği belirtildi.