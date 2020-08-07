Moskova’da robot aşçının yemek yaptığı restoran açıldı

Rus New Kitchen Family şirketinin kurucusu Yakov Mendeleyev, Rusya’nın başkenti Moskova’da Mnogo Lososya isimli, ‘Robopoke’ isimli bir robot aşçının çalıştığı bir restoran açtıklarını duyurdu.

‘Mnogo Lososya’, ‘Rollı No1’, ’10 idealnıh pitsts’ gibi markalar altında paket servisle çalışan New Kitchen Family şirketinin kurucusu Mendeleyev, Vedomosti’ye yaptığı açıklamada, ‘Robopoke’ isimli robot bir aşçının görev yapacağı bir restoran açtıklarını ifade etti.

Mendeleyev’e göre, robot, pirinç, balık ve sebzelerden oluşan soğuk bir yemek olan poke yemeğini hazırlayacak. Bu yemek şirketin en popüler yemeği ve siparişlerin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor.

Mimarının Rus Bowlton şirketi olduğu robot, yanında bulunacak buzdolabından malzemeleri alıp yemeği hazırlayacak. Siparişler ise tablet veya cep telefonu üzerinden verilebilecek. Misafirlere beş çeşit poke teklif edilecek, seçim sonrası da robot siparişi bir-iki dakikada hazır hale getirecek. Robotun hazırladığı yemek, sıradan bir aşçının hazırladığından daha ucuza alınabilinecek.

Mendeleyev, ilk restorandaki performansa göre başka projelerde de robotun kullanılmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Restson danışmanlık şirketinin Müdürü Andrey Petrakov, restoranda robotun kullanımının yeni teknoloileri test etmek ve yemek sektöründe öne çıkmak için iyi bir girişim olduğunu belirtiyor. Nitekim şimdilerde birçok insan personelle iletişime geçmek istemiyor.

Rusya’da haziran ayında fast-food zinciri KFC benzer bir girişimde bulunmuştu. Şirketin ‘gelecek restoranında’ kasa ve personel bulunmuyor, bunun yerine terminaller mevcut. Siparişler mutfaktan bir aktarım mekanizmasına ulaşıyor ve müşteriler yemeklerini oradan alıyor.