Rusya Savunma Bakanlığı, hangi durumlarda nükleer silah kullanılacağını ilk kez açıkladı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, 'Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Rusya Devlet Politikasının Esasları' adlı bir belge yayınlayarak hangi durumlarda nükleer silah kullanılacağını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Krasnaya Zvezda gazetesinde yayınlanan belgeye göre Rusya, nükleer potansiyelini topraklarına yönelik bir füze saldırısı düzenlenmesi halinde devreye sokacak.

"İlk koşul, Rusya'ya ve/veya müttefiklerine saldıran balistik füzelerin fırlatıldığına dair güvenilir bilgi alınmasına dayanıyor. Balistik füzenin fırlatılışı füze saldırısı uyarı sistemiyle tespit edilecek" denen belgede bu durumda Rus askeri yönetiminin düşmana verilecek yanıtları belirleyeceği kaydedildi.

Fırlatılan füzenin nükleer silahla donatılıp donatılmadığını tespit etme imkanı bulunmayacağına dikkat çeken Rus Genelkurmayı, bu nedenle saldırı halindeki her füzenin nükleer silahla donatılmış varsayılacağını belirtti.

Rus askeri yönetimi, Moskova'nın kırmızı çizgilerini belirlediğini ve potansiyel rakibin kırmızı çizgileri aşmaya karar vermesi halinde verilecek yanıtın 'yıkıcı' olacağını vurguladı.

Belgede, Washington'un ABD ve Rusya arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'ndan (START-3 Anlaşması) çekilmesinin dünyayı nükleer felaketin eşiğine getireceğinin de altı çizildi.

Haziran başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırma politikasının çerçevesini oluşturan belgeyi imzaladı. Belgeye göre Rusya, ülkenin varlığına yönelik tehdit oluşması ve Rusya'yı hedef alan bir balistik füze fırlatılması halinde nükleer silah kullanma yoluna gidebilecek.

Belgede, "Rusya, kendisine ve/veya müttefiklerine karşı nükleer silah ve diğer kitle imha silahlarının kullanılmasına cevaben ve ayrıca Rusya'ya konvansiyonel silah kullanılarak ülkenin varlığını tehdit edecek bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar" denmişti.