Putin ve Lukaşenko, 33 Rusya vatandaşının gözaltına alınmasını konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi yaparak iki ülke arasında gerilime neden olan 33 Rusya vatandaşının tutuklanması konusunu istişare etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre liderler, oluşan durumun iki ülke arasındaki işbirliğinin karakteristik özelliği olan karşılıklı anlayış içinde çözüleceğinden emin olduklarını vurguladı.

Putin, Rusya'nın Belarus'taki iç siyasi istikrarın korunmasına ve seçimlerin sakin bir ortamda geçmesine ilgi duyduğunu belirtti.

Açıklamada, "Rusya ve Belarus arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin güncel konular da istişare edildi" dendi.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, geçen hafta bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.