Rusya, Filipinler'e Kovid-19 aşısı göndermek istiyor

Rusya'nın Manila Büyükelçisi İgor Hovayev, Moskova'nın Filipinler'e yeni tip koronavirüs aşısı göndermeyi veya yerel bir firmayla aşının seri üretimini gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Hovayev, "Filipinler'e aşı tedarik etmeye hazırız. Aşının yerelde üretimi için Filipinler'deki bir firmaya yatırım da yapabiliriz. Bunun için teklifimizi sunduk" dedi.

Teklifin değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara iletildiğini kaydeden Hovayev, Filipinler Dışişleri Bakanlığı'ndan teklife ilişkin yanıt beklediklerini söyledi.

Rusya'da geliştirilen aşının etkili ve güvenli olduğunu da belirten Hovayev, yaklaşık 20 ülkenin aşının geliştirilmesi konusunda Rusya'yla işbirliği yapmaya ilgi duyduğunu açıkladığını anlattı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 12 Ağustos’ta tescil edileceğini söylemişti.

Gamaley Enstitüsü’nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos’ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.