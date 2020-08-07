Komsomolskaya Pravda: Belarus'ta 33 Rus'un gözaltına alınması, Ukrayna istihbaratının provokasyonu

Moskova merkezli Komsomolskaya Pravda'nın muhabirlerinden Aleksandr Kots, Rus istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde 33 Rus'un gözaltına alınmasının Ukrayna istihbaratının bir provokasyonu olduğunu belirtti.

Kots haberinde "Kendilerini Rosneft çalışanı olarak tanıtan bazı kişiler, Wagner Grubu'nun eski çalışanları arasından yurtdışındaki petrol tesisleri için güvenlik görevlileri aradığını belirtti. Donbass'taki çatışmalara katılan 'Şaman' lakaplı Artyom Milyayev'den yardım talep edildi ve 180 kişi bulması istendi. Bu kişilere Rosneft personeli olarak çalışacakları ve Venezüella'da görev yapacakları söylendi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin 5 gruba ayrıldığını, ilk grupta özellikle Ukrayna vatandaşlığı bulunan ve Donbass'taki çatışmalara katılmış kişilere yer verildiğini ve ilk grubun 24 Temmuz'da Minsk'e gitmesinin, 25 Temmuz'da ise İstanbul-Havana-Caracas seferlerini yapmasının planlandığını anlatan Kost, "Şaman'ın grubu yola çıkmaya hazırlanırken istanbul biletleri iptal edilerek 30 Temmuz'a rezervasyon yapıldı. Ancak bu konuda grup üyelerine bilgi verilmedi. Daha sonra 29 Temmuz'da Şaman'ın grubu Belaruslu kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Bu, Belarus istihbaratının Ukrayna istihbaratıyla yakın temas halinde olduğunu ve 'sabotajcıların' ülkeye girişi hakkında bilgi aldığını ortaya koyuyor" diye yazdı.

Kots, haberinin sonunda şöyle devam etti: "Sonuç olarak, Ukrayna istihbaratının sahte bir proje oluşturarak 180 Rusya vatandaşını bunun içine çekmeyi ve üstelik ilk gruba Donbass'taki çatışmalara katılan kişileri dahil etmeyi başardığı söylenebilir. Ukrayna Güvenlik Servisi, tüm bu operasyonla Wagner Grubu, Rosneft ve en önemlisi de Rusya-Belarus ilişkileri olmak üzere aynı anda birkaç tavşan vurmayı amaçladı."

Kots, Rus istihbaratından elde edilen materyallerin Rusya Soruşturma Komitesi'ne verildiğini de belirtti.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, geçen hafta bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.