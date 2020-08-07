Rus Dışişleri’nden Twitter’a ‘demokrasi ilkelerinin ihlali’ suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’in Rus medyasına ait hesapları ‘devlet bağlantılı medya’ olarak işaretleme kararının çifte standartlar politikasının tezahürü olduğunu ve demokrasi ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Facebook’un ardından Twitter sosyal paylaşım sitesinin idaresinin, Rus medyasına ait hesapları devletle bağlantılı olarak işaretlemesini, hükümet üzerinden finansman alan Batı medya kaynaklarına ise dokunulmamasını, serbest bilgi akışını ve ona engelsiz erişimi sağlamaya yönelik temel demokrasi ilkelerinin ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu, Washington’un dış politikası ve Amerikan ana akım medyasının alternatif bilgi kaynaklarına karşı haksız rekabet ile uyumlu olan sistematik “çifte standart” politikasının ve ülke kimliğine göre ayrımcılığın yeni bir tezahürü” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, “Amerikan IT devlerinin siyasallaştırmış ve eğilimli eylemlerini, Rus medyasının içeriğini uluslararası bilgi alanından çıkarma isteği olarak değerlendiriyoruz” diye açıkladı.

İnternet platformlarına, siyasi sansürcü rolünden vazgeçme ve kendi toplumunu temel demokrasi ilkelerine aykırı olarak bilgiye özgür ve sınırsız erişim hakkından mahrum etmeme çağrısında bulunan Rus Dışişleri, “İlgili uluslararası kurumların ve insan hakları örgütlerinin uygun şekilde tepki vermesini ve serbest bilgi akışının sağlanması açısından Amerikan medya kuruluşunun şüpheli eylemlerini tarafsız bir şekilde değerlendirmesini bekliyoruz” diye ekledi.