Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile eski Sovyet cumhuriyetlerini ve Lübnan’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, başta eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri olmak üzere dünyadaki durumu değerlendirdi. Toplantıda ayrıca Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlama ele alındı.

Putin, toplantının açılış konuşmasında, “Elbette genel olarak dünyadaki durumu konuşacağız, Sovyetler sonrası bölgedeki durum üzerinde yoğunlaşacağız, zira bu cumhuriyetler bizim en yakın komşularımız ve genel olarak müttefiklerimiz. Birçok açıdan ekonomik ve politik çıkarlarımız örtüşüyor. Bu kesinlikle dış politika önceliklerimizden biri” ifadesini kullandı.

Ayrıca Lübnan’a ek yardımı değerlendirmeyi teklif eden Putin, “Lübnan’da ne kadar trajik olay yaşandığını hepimiz gördük. Emrimle Acil Durumlar Bakanlığı’nın büyük bir grup kurduğunu ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın da ek ekipler gönderdiğini hepiniz biliyorsunuz. Ekiplerimiz Beyrut’ta çalışmalara başladı. Bu ülkenin insanlarına yardım etmek için daha neler yapabileceğimizi düşüneceğiz” dedi.