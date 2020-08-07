Rus Su-35’ler, Ohotsk Denizi üzerinde ABD bombardıman uçağına refakat etti

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, saat 12.00 (TSİ) sularında, hava kontrolü araçlarının Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde, “Rusya devlet sınırlarına doğru yaklaşmakta olan hava hedefinin” tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Hedefe önleme yapılması amacıyla, Doğu Askeri Bölge hava savunma güçlerine ait 3 adet Su-35S savaş uçağı sırayla havalandırıldı. Hedefler, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak belirlendi ve bu uçağa Ohotsk Denizi üzerinde refakat edildi” ifadesine yer verildi.