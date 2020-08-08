Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın TikTok kararını eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamasında "Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “ABD yetkililerinin eylemleri, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırıdır ve DTÖ kurallarını ihlal ediyor. Washington’un Çinli bir rakibin kollarını bükerek, onu ulusal güvenliği sağlama amacıyla absorbe etmeyi haklı gösterme çabaları özellikle alaycıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Amerikan tarafının en büyük sosyal ağlardan biri olan Tiktok'a karşı makul olmayan sert kısıtlayıcı eylemleriyle, Washington'un her türlü bilginin serbest ve geniş bir şekilde dağıtılması, kaynakların özgürce seçilmesi ve bu alandaki işbirliğinin teşvik edilmesi gibi uluslararası taahhütlerinin geniş bir yelpazesini ihlal ettiğini görüyoruz” denildi.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini sık sık vurgulayan Donald Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini de belirtmişti.