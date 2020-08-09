Medvedev Abhazya ve Güney Osetya’yı anlattı: Güney Kafkasya’nın barut fıçısına dönüşmesine izin veremezdik

Gürcistan’ın Güney Osetya'ya girdiği 2008’de Rusya Devlet Başkanı olan Medvedev, Moskova’nın Güney Kafkasya’nın barut fıçısına dönüşmesine izin vermemesi gerektiği için Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıdığını ifade etti.

Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Medvedev, “Bugün, ülkemizin dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın suç teşkil eden davranışına karşılık vermesinin 12. yıldönümü. Bu nedenle o zaman zor, fakat alınması mümkün olan tek kararı aldım, önce saldırganlıktan korumak üzere Abhazya ve Güney Osetya'yı savunmak, ardından da vatandaşlarının isteği üzerine tam bağımsızlıklarını tanımak. Aksi halde Güney Kafkasya barut fıçısına dönüşecekti, bu da her zaman komşu devletlerde kalıcı barışın korunmasını savunan Rusya için kesinlikle kabul edilemez bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın her zaman komşu ülkelerde istikrarı savunduğunu ve aynı zamanda kendi vatandaşlarına yönelik saldırılara asla izin vermeyeceğini vurgulayan Medvedev, “Hem ülkemizde hem de dünya genelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla mevcut koşullara yanıtımız her zaman kesinlikle yeterli olacak” diye sözlerini tamamladı.

Gürcistan, 2008’de 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 gün süren savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.

Rusya, 26 Ağustos 2008'de Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Rusya, bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve gözden geçirilemeyeceğini açıklamıştı, ancak Tiflis, cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımayı reddediyor.