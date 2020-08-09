Dağıstan'da şiddetli moloz akıntısı ve kaya düşmesi meydana geldi

Dağıstan'ın Tsuntiskiy bölgesinde yol yapımı sırasında şiddetli moloz akıntısı ve kaya düşmesi meydana geldi.

Dağıstan'ın Tsuntiskiy bölgesinde yol yapımı sırasında meydana gelen şiddetli moloz akıntısı ve kaya düşmesi saniye saniye görüntülendi.

GTRK Stavropolye kanalı tyarafından yayınlanan görüntülerde, molozların dağın tepesinden nasıl düştüğü ve ardından ortaya çıkan kalın toz bulutu arasından insanların panikle nasıl kaçıştığı görülüyor.