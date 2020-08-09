Rus ve Türk havayolu şirketleri yarından itibaren Türkiye’ye uçuşlara başlıyor

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Rus ve Türk havayolu şirketlerinin yarından itibaren Türkiye’deki tatil bölgelerine uçuşlara yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Rosaviatsiya tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Türk havayolu şirketlerinin yarından itibaren Türkiye’deki tatil bölgelerine uçak seferlerine yeniden başlayacakları ifade edildi.

Açıklamada, “Uluslararası uçuşların programı yarın itibarıyla genişletilecek. 10 Ağustos’ta Rusları Türkiye’nin Dalaman, Bodrum ve Antalya kentlerine ulaştıracak olan Rus ve Türk hava taşımacılarının seferleri yeniden başlıyor” ifadelerine yer verildi.

Rus Aeroflot, S7, Ural Havayolları, Royal Flight, Pobeda, İkar, Red Wings, North Wind, Azur Air, Rossiya ve Ifly havayolu şirketleri, Moskova-Antalya arasında tarifeli ve charter seferlere başlamayı planlıyor.

Moskova’dan Rus turistleri Dalaman’a taşıyacak olan şirketler ise S7, Ural Havayolları, Royal Flight, İkar, North Wind, Azur Air ve Aeroflot olarak belirlendi.

Saint Petersburg’dan Türkiye’deki tatil bölgelerine sefer koyacak olan şirketler Rossiya, North Wind, Red Wings, Ifly ve Ural Havayolları olarak sıralanırken, Rusya’nın güneyindeki Rostov kentinden de Rossiya hariç aynı havayolu şirketlerin Türkiye seferlerini gerçekleştireceği kaydedildi.

Türk Havayolları (THY), Pegasus Havayolları ve Corendon Airlines şirketlerinin de Rusya’nın üç noktasından Türkiye’ye seferler yapacak şirketlerin arasında olduğu ifade edildi.

Rosaviatsiya, “Havayolu şirketlerinin açıkladığı sefer programı, uçuşların saati ve tarihi, ayrıca operasyonel faaliyetlerle ilgili diğer konular hakkında havayolu şirketleri ile temas kurulmasını öneririz" ifadelerini kullandı.