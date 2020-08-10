Rus virolog Çin’in yeni ‘ölümcül virüs’ uyarılarını değerlendirdi: Farklı ülkelere yayılması çok düşük bir olasılık

Rus virolog Dr. Yevgeniya Tarasova, Çin’in keneden bulaşan SFTS virüsünün ülkenin iki bölgesinde yeniden hortladığı yönündeki uyarları üzerine yaptığı değerlendirmede, salgının farklı ülkelere yayılmasının çok düşük bir olasılık olduğunu belirtti.

Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Tarasova, Çin’in keneden bulaşan SFTS virüsünün ülkenin iki bölgesinde yeniden hortladığı yönündeki uyarları değerlendirdi. Tarasova, “Bu virüsün yayılma olasılığı çok düşük, zira bulaşmaya başladığı yerler aynı ülkenin sınırları içinde” diye konuştu.

'Karantina önlemleri ve sınırların kapalı olması enfeksiyonun sıçrama olasılığını en aza indiriyor'

Rus virolog, mevcut karantina önlemlerinin ve sınırların kapalı olmasının ‘enfeksiyonun Rusya'ya sıçrama’ olasılığını en aza indirdiğini vurguladı.

Daha önce Çin medyasında yayınlanan haberlerde, son verilere göre Çin’in iki farklı vilayetinde SFTS virüsünün şu ana kadar 60 kişiye bulaştığı, hastalananların 7’sinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İlk başlarda 2011’de tespit edilen SFTS virüsü, kenelerden insana bulaşıyor. Araştırmacılar, viral enfeksiyonun belirli koşullar altında kan veya mukozadan kişiden kişiye de yayılabileceğini ifade ediyor.

'SFTS Rusya'da önceden tanınan bir enfeksiyon'

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da SFTS virüsünün yol açtığı hastalığın önceden tanındığını, Rus uzmanların gereklilik durumunda virüsün yayılmasını önleyebileceğini açıklamıştı.

Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn de bu hastalığın salgına dönüşmesinden korkulmaması gerektiğini belirtmişti.