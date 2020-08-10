St. Petersburg’dan Antalya’ya ilk düzenli uçuş yapıldı

Rossiya havayollarının Airbus A320 uçağı, St.Petersburg-Antalya seferini yapmak üzere Pulkovo Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Bu uçuş şirketin St. Petersburg’dan Antalya’ya gerçekleştirdiği ilk uluslararası düzenli uçuş oldu.

Rossiya havayollarına ait Airbus A320 uçağı, St. Petersburg’dan Antalya’ya ilk uluslararası düzenli uçuşu için Pulkovo Havalimanı’ndan havalandı.

Şirketten gazetecilere yapılan açıklamaya göre, uçaktaki 168 koltuğun tamamı dolu. Firma 09.30 ve 12.55’te olmak üzere günde iki kez St.Petersburg-Antalya arasında uçuş gerçekleştirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.