Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da yoğun sarı renkli 236 karatlık elmas bulundu. Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi ALROSA'nın alt kuruluşu Almazy Anabara, yoğun sarı renkli 236 karatlık elmasın Yakutistan'ın Ebelyakh madeninden çıkarıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, elmasın boyutlarının 47x24x22 milimetre olduğu, söz konusu elmasın 120-230 milyon yıllık olduğunu açıkladı.

Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu da ifade edildi.