Rus turistlerin en çok Türkiye’nin hangi tatil bölgelerini seçtikleri belirlendi

Tutu.ru analiz merkezinin verilerine göre 13 Temmuz-9 Ağustos döneminde yurt dışına uçak biletleri satış reytinginin başında Moskova-Antalya ve Moskova-İstanbul seferleri yer alıyor.

Daha önce Rusya Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) yaptığı duyuruda, havayolu şirketlerinin bugünden itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman’a tarifeli ve charter uçuşlara yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Analiz sonuçlarına göre Rus turistleri için en popüler uçuş rotaları Moskova-Antalya ve Moskova-İstanbul oldu. Saint Petersburg-Antalya, Moskova-Alanya, Moskova-Dalaman seferleri de oldukça büyük rağbet görüyor.

Servise göre Türkiye seferleri için kesilen biletlerin ortalama maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre çeşitli oranlarda arttı. Ortalama olarak geçen yıla göre Moskova-Antalya biletleri yüzde 26, Moskova-İstanbul yüzde 30, Saint Petersburg-Antalya yüzde 35, Moskova-Dalaman biletleri de yüzde 71 oranında pahalılaştı.