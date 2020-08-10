Zaharova: Belarus’un Rus gazetecilere akreditasyon vermemesi soru işaretleri yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerine zamanında ve kurallara uygun başvuruda bulunan Rus gazetecilere akreditasyonun verilmemesinin soru işareti yarattığını belirtti.

Zaharova, YouTube’daki Solovyov LIVE kanalına açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir yandan iki gündür saldırılara maruz kalan gazetecilerimiz elbette haksızdı, çünkü akreditasyonları yoktu. Ama onlar zamanında evraklar teslim etti, bunu Belarus tarafının taleplerine uygun şekilde yaptı ve bununla yasal ve profesyonel olarak çalışmak istediğini sergiledi. Neden akreditasyon verilmediği büyük soru işareti.”