Rusya Güvenlik Konseyi yetkilisi: ABD, Avrupa'yı 'boğmayı' planlıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, yeni tip koronavirüsün oluşturduğu durumdan istifade eden ABD'nin kendi çıkarları uğruna Avrupa ülkelerini 'boğmak' istediğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Venediktov, ABD'nin Kovid-19 pandemisi koşullarında Avrupa'ya yönelik birtakım planlar geliştirdiğini anlattı.

"Washington bir şey söyler ve nokta koyar. Bunu uygulamak Avrupalıların işi" diyerek Avrupa'nın ABD'den gelen talimatları uyguladığını kaydeden Venediktov, ABD'nin Avrupa ülkelerine 'NATO kapsamındaki müttefiklerini ilişkilerini sürdürmek istiyorsunuz, bedelini ödeyin' mantığıyla yaklaştığının altını çizdi.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme yönündeki kararlarına dikkat çeken Rus yetkili, "ABD, Avrupa'nın güvenliğinin doğrudan bağlı olduğu bu anlaşmaları Avrupalıların 'söz sahibinin' kim olduğunu kesin olarak anlaması için yok ediyor" dedi.

Venediktov, ABD yönetiminin Avrupa'nın Kuzey Akım 2 üzerinden ucuz gaz almaması için her türlü önlemi aldığını da vurguladı.