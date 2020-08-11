Rusya’da günlük vaka sayısı nisandan beri ilk kez 5 binin altına düştü

Rusya’da gün içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı nisandan beri ilk kez 5 binin altına düştü. Son 24 saatte 4945 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 897 bin 599’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı 23 Nisan’dan beri ilk kez 5 binin altına düştü ve 4945 oldu.

Son 24 saatte 6494 kişi taburcu edildi. Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 703 bin 175’e yükseldi.

Gün içinde 130 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölen kişi sayısı 15 bin 131’e ulaştı.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı ise 897 bin 599.