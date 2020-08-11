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    Rusya: Rus Kovid-19 aşısına yönelik koordineli enformasyon saldırıları düzenleniyor

    пресс-служба Минздрава РФ
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (362)
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    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus Kovid-19 aşısına yönelik koordineli enformasyon saldırıları düzenlendiğini belirtti.

    Rusya'daki aşı çalışmaları hakkında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Kirill Dmitriyev, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına yönelik koordineli ve titizlikle hazırlanmış enformasyon saldırıları düzenlendiğini ve bunların amacının Rusya'da uygulanan aşı geliştirme yaklaşımını itibarsızlaştırmak olduğunu vurguladı.

    Dmitriyev, bir dizi Batılı ülkenin Rus aşısına karşı sergilediği politize yaklaşımın bu ülkelerin vatandaşlarının hayatlarını tehdit ettiğini kaydetti.

    'Diğer ülkeler aşının uzun vadeli sonuçlarını incelemiyor'

    koronavirüs, aşı, Rusya
    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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    Rusya'nın aşı geliştirme ve test aşamalarında son altı yılda binlerce kişi üzerinde test edilmiş ve etkinliği kanıtlanmış platformu kullandığına dikkat çeken Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı; "Bazı ülkeler ise, aslında birkaç yıl içinde doğrulanması gereken tamamen yeni aşı geliştirme yaklaşımlarının güvenliğini 30-40 bin hasta üzerinde göstermeye çalışıyor. Halbuki dünyada bu yeni çözümler kullanılarak geliştirilen hiçbir aşı tescil edilmediği gibi onların doğurganlık da dahil vücut üzerindeki uzun vadeli sonuçları da incelenmedi. Titizlikle incelenmeden bu tür yaklaşımların uzun vadede güvenli olduğuna dair görüşler, tehlikeli bir yanılsama.”

    'Yoksul ülkeler için insani yardım programı hazırlıyoruz'

    Özellikle dünyanın yoksul ülkelerinde halkı koronavirüse karşı aşılamanın büyük bir sorun teşkil ettiğini göz önünde bulundurarak partnerlerle birlikte insani yardım programı üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Dmitriyev, "Tüm dünyadaki insanların mali durumlarına, inançlarına, yaşadıkları yerlere ve diğer faktörlere bakılmaksızın aşıya erişim konusunda eşit fırsatlara sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

    'Klinik testlerin 3. aşaması yarın başlayacak'

    Koronavirüs aşısının klinik testlerinin 3. aşamasının yarın başlayacağını anlatan Dmitriyev, "3. aşama aşı tescil edildikten hemen sonra başlar. Dolayısıyla 3. aşama yarın başlayacak. Daha önce söylediğim gibi ağustos ayı içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Filipinler ve umarım Brezilya'da da 3. aşamaya başlayacağız. 1. aşama ve 2. aşamaya ilişkin tüm bilgiler kamuoyuna açıklanacak. Gamaley Enstitüsü'nün hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmaları da yayınlayacağız" dedi.

    'Toplu aşılama ekimde başlayacak'

    Rusya - koronavirüs - Kovid-19 - maske
    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    Kirill Dmitriyev, Rusya'da toplu aşılamanın başlaması için de ekim ayına işaret etti ve "Çok iyi ilaçlarımız, test sistemlerimiz var. Bu nedenle ikinci dalgaya iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Ayrıca ekimde toplu aşılama başlayacak ve bunun ikinci dalgayı önlemesini umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'DSÖ'nün aşı listesine dahil edilmesini bekliyoruz'

    Rusya'nın koronavirüs aşısının bilgilerini Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduklarını anlatan Dmitriyev, DSÖ'nün bu aşıyı yakın zamanda aşı listesine dahil etmesini beklediklerini kaydetti.

    'ABD'yle işbirliğine hazırız'

    Dmitriyev, koronavirüs aşısı konusunda ABD'yle işbirliğine hazır olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "Bunun siyasi ve rekabetçi olması gerektiğine inanmıyoruz. Teknolojimizi ABD'yle paylaşmaya açığız. Koronavirüs gibi ortak bir düşmana sahip olduğumuza ve siyasi zorlukları bir kenara bırakmamız gerektiğine inanıyoruz."

    'Latin Amerika'da üretime geçmeyi planlıyoruz'

    Dmitriyev, kasım ayına kadar bir dizi Latin Amerika ülkesinden Rus aşısı için onay almayı umduklarını ve kasımda bu ülkelerde üretime başlamayı planladıklarını da vurguladı.

    Dmitriyev, Rus koronavirüs aşısı için 20'nin üzerinde ülkeden 1 milyar dozluk ön talep aldıklarını ekledi.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (362)
    Etiketler:
    ABD, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Kirill Dmitriyev, Rusya
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