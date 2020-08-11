Rus havayolu şirketleri, Türkiye'ye uçuşlarda kural değişikliğine gitti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus havayolu şirketlerinin yolcu ve acentelerini Türkiye'ye yapılan uçuşlarda el bagajlarına kısıtlama getirildiği konusunda bilgilendirdi. Bazı şirketler, uçakta artık yemek servisi yapmayacak.

ATOR tarafından Rus havayolu şirketlerinden verilen bilgiye göre, Türk makamlarının taleplerine uygun olarak Türkiye'ye ve tersi yöndeki uçuşlarda el bagajlarına izin verilmeyecek.

Kadın kol çantaları, erkek portföyleri, dizüstü bilgisyar kılıfları, çocuk çantası, havalimanınında alınan hediyelik eşyalar, yolcuların yanlarına aldıkları eşyalar (müzik aleti, fotoğraf makinası vb.), diplomatik kurye dosyaları ve takılar uygulamanın dışında tutulacak.

Tur operatörlerinden birinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Bagaj hakkı değişmeden kalacak, bagajın ağırlığı 20 kilogramı, ebatlarının toplamı 203 santimetreden fazla olmayacak. El bagajının ağırlığı en fazla beş kilogram, ebatları 55 cm x 40 cm x 20 cm’yi geçmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Başka bir tur operatörü, epidemiyolojik durum nedeniyle St. Petersburg ve Rostov-na-Donu'dan Antalya'ya charter uçuşlarında yolcular arasındaki sosyal mesafeyi korumak ve uçuş görevlileri ile teması azaltmak için yemek servisinin iptal edildiğini, yolculara sadece şişelenmiş su verileceğini belirtti.

Yolculara Türkiye’ye uçuşlarda kadın kol çantaları, dizüstü bilgisayar, pörtföy ve çocuk çantası dışında bir şey almamalarını tavsiye eden operatör, bazı sırt çantalarına izin verilmediği uyarısını yaptı.