Minsk’te gözaltına alınan Rossiya Segodnya muhabiri serbest bırakıldı

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev, “Rossiya Segodnya foto muhabiri İlya Pitalev, tutulduğu karakoldan serbest bırakıldı” diye açıkladı.

Büyükelçi, gözaltında bulunan diğer tüm Rus gazetecilerin de bu akşam serbest bırakılacağını söyledi.

Belarus İçişleri Bakanlığı, Pitalev’in ülkeye girişinin yasaklanabileceğini açıklamıştı.

‘Meduza muhabiri Rusya'ya dönüyor'

Minsk’te gözaltına alındığı sırada darp edilen ve uzun süre irtibat kurulamayan ‘Meduza’ haber portalının muhabiri Maksim Solopov’un Rusya sınırına doğru götürüldüğü aktarıldı.

‘Meduza’ Genel Yayın Yönetmeni Galina Timçenko, “Solopov, büyükelçimizle görüştü. Halihazırda Rusya sınırına doğru götürülüyor” diye açıkladı.

‘Belarus İçişleri gazetecilerimizin serbest bırakılmasına yardımcı oldu'

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Mezentsev, “Bugün Belarus İçişleri Bakanı Karayev ve yardımcısı Kazakeviç ile yakın işbirliği içindeyiz. Rus vatandaşların serbest bırakılması konusunda tutarlı ve kararlı destek alıyoruz” diye açıkladı.

Belarus’un başkenti Minsk’te dün akşamki gösteriler sırasında, Rossiya Segodnya muhabiri İlya Pitalev, Daily Storm muhabirleri Anton Starkov ve Dmitriy Lasenko, ‘Meduza’ muhabiri Maksim Solopov, RT muhabiri Konstantin Pridibaylo, Sputnik Belarus muhabiri Yevgeniy Oleynik, ‘Dojd’ televizyonu muhabirleri, Ruptly video ajansı ile çalışan 3 RT muhabiri, gazeteci Semen Pegov ve operatörü Vladislav Zizdok’un gözaltına alındığı bildirilmişti.

Aralarından bazıları, gözaltına alındığı sırada darp edilmişti. Birkaç gazeteci dün geç saatlerde serbest bırakılmıştı. Bazı gazetecilerin Belarus’a girişine 5 yıllık yasak getirilmişti.