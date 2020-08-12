Lavrov: Koronavirüs pandemisini ortak risklerle mücadelede uluslararası işbirliği kurmak için fırsat olarak görmeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Korona krizini insanlığın karşı karşıya olduğu ortak risklerle ve meydan okumalarla mücadelede geniş uluslararası işbirliği kurmaya yönelik bir fırsat olarak kullanmak için bir kez daha çağrı yapıyoruz" dedi.

Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Lavrov, Kovid-19 pandemisinin uluslararası siyasetin ve sosyo-ekonomik hayatın tüm boyutları üzerinde ciddi bir etki yarattığını belirtti.

Lavrov, "Kovid-19, küresel ekonomide uzun sürede normale dönecek, derin bir kriz yarattı. Dünya sadece ciddi bir ekonomik çöküş yaşamıyor, aynı zamanda da olağan ekonomik bağları yeniden yapılandırmanın eşiğinde duruyor" dedi.

Tüm bu gelişmelere rağmen uluslararası cepheleşmenin sürdüğüne dikkat çeken Lavrov, "Koronavirüsle mücadele birlik olmak yerine pandeminin yayılmasından sorumlu olan kişileri tespit etme girişimleri olduğunu görüyoruz. Ortak soruna karşı ortak eylemde bulunmak, korona krizini insanlığın karşı karşıya olduğu ortak risklerle ve meydan okumalarla mücadelede geniş uluslararası işbirliği kurmaya yönelik bir fırsat olarak kullanmak için bir kez daha çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi ülkesi Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın liderlerinin bir zirve gerçekleştirmesi yönündeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Zirveye ilişkin inisiyatifin 23 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ortaya koyulduğunu anımsatan Lavrov, BMGK üyelerinin bunu desteklediğini ancak henüz net bir tarih belirlenmediğini söyledi. Lavrov, hedeflerinin zirveyi en kısa sürede yapabilmek değil, zirveden sonuç almak olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın söz konusu zirvede nükleer savaşın kabul edilemez olduğu görüşünü öne çıkarmayı planlandığını ve bazı ülkelerin bunun bilincinde olmadığını belirten Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel güvenlik ve stratejik istikrar alanındaki durum kötüye gidiyor. Zaman içinde geçerliliği kanıtlanan stratejik silah kontrol mekanizmaları çökertiliyor. Bazı ülkelerin askeri doktrinleri, sınırlı nükleer silah kullanımı düşüncesini yeniden canlandırıyor. Nükleer silah sahibi ülkelerle yakın temas halindeyiz, nükleer silahla ilgili temel ilkenin yeniden teyit edilmesi üzerinde çalışıyoruz."

'BMGK'nın genişletilmesine karşı değiliz'

Lavrov, BMGK'nın genişletilmesine karşı çıkmadıklarını ve bununla ilgili çalışmalara katıldıklarını da anlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "BMGK'nın genişlemesinin ana amacı, kendi dış politikalarını uygulayan ve BMGK'nın faaliyetlerine gerçek katma değer sunabilecek Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerin temsil düzeyinin genişletilmesi, BMGK'nın daha çoğulcu ve demokrat hale getirilmesi olmalıdır" diye konuştu.

Lavrov, röportajda Belarus'taki devlet başkanlığı seçimleri sonrası başlayan protesto gösterilerini ve olaylar sırasında Rus gazetecilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Bu tür olayların çeşitli ülkelerde her zaman yaşandığına dikkat çeken Lavrov, Rusya olarak gözaltına alınan Rus vatandaşların durumu üzerinde çalışma yaptıklarını anlattı.

Gözaltına alınan gazetecilerin birçoğunun akreditasyonu bulunmadığını ancak akreditasyon zamanında ve tüm kurallara uygun olarak başvuru yapıldığını kaydeden Lavrov, "Bu durumu insani boyutlardan ele alarak çözmek gerekiyor. Belaruslu meslektaşlarımızla temasa geçerek bunun en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayacağız" diye ekledi.