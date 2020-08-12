Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilisi: Rus Kovid-19 aşısının 18-60 yaş arası kişilerde kullanılması uygun olur

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Sağlık Bakanlığı Tıbbi Ürünlerin Bilirkişi Değerlendirmesi İçin Bilim Merkezi Direktörü Vladimir Bondarev, "Rusya'daki teamüle göre aşılar, 0-18 yaş arası çocuklar, 18-60 yaş arası yetişkinler ve 60 yaş üzerindeki yaşlılar için tescil edilir. Şu anda klinik çalışmalar, 18-60 yaş arası gönüllüler üzerinde yürütülüyor. Bu nedenle bu aşıda, 18-60 yaş arası yetişkinler için kullanılması yerinde olacaktır" dedi.

60 yaş üzerindeki kişiler için ayrıca klinik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Bondarev, bu çalışmaların muhtemelen tescil sonrasındaki aşamada yapılacağını söyledi.

Aşı geliştirme çalışmalarında yer alan N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, 60'lı yaşların sonunda olduğunu ve aşı vurulduğunu belirterek kendisini iyi hissettiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.