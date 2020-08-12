Rusya koronavirüs aşısının yeterlilik değerlendirmesi için DSÖ’ye başvurdu

Rus basınında yer alan habere göre Rus yetkililer, Rusya’da tescil edilen yeni tip koronavirüs aşısının kalitesi, güvenliği ve etkisi bakımından yeterlilik değerlendirilmesi için DSÖ yetkilileri ile görüşmelere başladı.

DSÖ’nün teknik uzmanlarının açıklamalarına yer verilen haberde, “Rus yetkililer Rusya'da üretilen aşının olası yeterlilik değerlendirmesi için gerekli koşullar konusunda DSÖ ile görüşmelere başladı. DSÖ’nün herhangi bir aşıya yönelik yeterlilik değerlendirmesi, klinik denemeler sırasında elde edilen tüm gerekli güvenlik ve etkililik verilerinin titizlikle incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsıyor. DSÖ, bu aşının geliştirilmesiyle ilgili detayları ve ilgili tüm verileri almayı bekliyor” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs aşılarına dünya genelinde hızlı, adil ve eşit erişim sağlama çağrısı yapan örgüt, hızlandırılmış aşı geliştirme işlemlerinin, güvenlik ve etkililiğini sağlamak için geliştirmenin her aşaması için yerleşik prosedürlerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

DSÖ’den Rusya’nın tüm dünya için aşı geliştirme olanaklarına ilişkin değerlendirme

DSÖ Ortadoğu Ofisi Programları Direktörü Rana Haje ise bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haje, DSÖ’nün Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının dünya çapında kullanılıp kullanılamayacağını henüz söylemeye hazır olmadığını, fakat Rusya’nın yüksek kaliteli bir aşı üretebilecek teknik imkanlara sahip olduğundan emin olduğunu ifade etti.

Haje, “Rus aşısı ilk iki aşamadan geçti, şu anda üçüncü deneme aşamasında bulunuyor. Henüz tüm deneyleri geçmediler, ancak değerlendirmelere göre aşı en azından Rusya’da olmak üzere lokal olarak kullanılmaya hazır durumda. Rus yetkililerle doğrudan temas halindeyiz ve Rusya'nın genel olarak yüksek kaliteli aşıları geliştirmek için bilimsel ve teknik olanaklara sahip olduğunu biliyoruz. DSÖ şu anda aşının dünya çapında kullanılabilmesi için gerekli parametrelere uyup uymadığını söylemeye hazır değil. Fakat biz Rusya ile her gün temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik-V’ aşının iki aşamalı uygulamasının iki yıla kadar bağışıklık sağladığı bilgisi paylaşılmıştı.