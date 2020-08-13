Rus vekil Onişenko: Rus Kovid-19 aşısına yönelik eleştirilerin nedeni kıskançlık ve para

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Rospotrebnadzor Başkanı Gennadiy Onişenko, Rusya'nın tescil ettiği Kovid-19 aşısına yönelik eleştirilerin iki sebebe dayandığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Onişenko, aşının çok hızlı geliştirilmesi nedeniyle doğan şüphelerin yersiz olduğunu ve ilkesel olarak bu kadar kısa sürede aşı geliştirmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Onişenko, dünyada ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V ile ilgili eleştirilere ilişkin olarak "Meslektaşlarımızda görülen histeriye son verelim. Bu iki faktörden kaynaklanıyor. Birinci faktör, 'neden ben değil' düşüncesi, ikinci faktör de bu eleştiriler için para ödeniyor olması. Ancak motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz ve sakince çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Klasik, uzun süreli, onlarca yıl süren aşı test protokolleri olduğunu belirterek yaklaşık yıldır AIDS aşısının bulunamamasını örnek gösteren Onişenko, "Ancak basitleştirilmiş protokoller de mevcut. Her yıl geliştirilen grip aşısı bunun bir örneği. Rus aşısı da bir istisna olmayacak" diye konuştu.

Onişenko, risk gruplarının toplu olarak aşılanması gerektiğinden emin olmadığını ve bu konuda daha ilk günden beri şüpheleri olduğunu ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.