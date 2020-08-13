Rusya’da 5057 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 83 bölgede 5057 yeni vaka tespit edildi, 124 kişi öldü, 6098 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 692’si başkent Moskova’da görüldü.

Şimdiye kadar 907 bin 758 kişide koronavirüs tespit edildi. Hastaların 15 bin 384’ü hayatını kaybetti, 716 bin 396’sı taburcu edildi.