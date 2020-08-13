Rus ordusundan tatbikat: S-400'ler hava saldırısını başarıyla püskürttü

Rusya Doğu Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Habarovsk kentinde bulunan sivil ve askeri tesisler, yeni bataryaların uygulama tatbikatı sırasında S-400 füze savunma sistemleri tarafından korundu.

S-400 bataryaları, kurgusal düşmanın hava saldırısını başarıyla püskürttü. Yaklaşık 20 hava hedefi, 50 metre ile 27 kilometre arasındaki irtifalarda etkisiz hale getirildi. Kurgusal avcı uçakları ve SİHA'lar S-400'lerden yapılan atışlarla imha edildi.