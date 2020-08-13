Zaharova: Libya konulu Türk-Rus müzakereleri ağustos ve eylülde devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya konulu Rus-Türk müzakerelerinin bir sonraki turunun ağustos veya eylülde Moskova'da yapılacağını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, son turu 21-22 Temmuz'da Ankara'da yapılan Libya konulu Rus-Türk müzakerelerinin ne zaman devam edeceğini açıkladı.

Zaharova, "Libya konulu Rus-Türk müzakerelerinin bir sonraki turuna gelirsek, bunun ağustos veya eylülde taraflar için uygun bir tarihte Moskova'da yapılması bekleniyor" dedi.

Rusya ve Türkiye heyetleri arasında 21-22 Temmuz'da Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ortak bildiri yayınlamış ve Libya konusunda 4 madde üzerinde mutabakat sağlandığını vurgulamıştı.