Rusya: Belarus’taki durumdan endişe duyuyoruz, dış müdahale görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belarus’taki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve bu ülkenin iç işlerine dış müdahale gördüklerini belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinden sonra, bazı şehirlerin sokaklarında meydana gelen asayiş ihlalleri olayları ile ilgili aldığımız haberlerden endişe duyuyoruz. Bu bağlamda, bazı yabancı partnerler tarafından Balarus yönetimine uygulanan benzeri görülmemiş baskı dikkat çekiyor. Bağımsız bir devletin iç işlerine, toplumu bölmeye ve durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bariz dış müdahale girişimlerini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bu yöntemleri daha önce diğer ülkelerde de defalarca gördüklerini vurgulayan Rus diplomat, “Herkesi itidale ve sağduyuya çağırıyoruz” dedi.

‘Aramıza nifak sokma çabaları başarısızlığa mahkum’

Rusya’nın, Belarus’ta istikrara ilgi duyduğunu ve bu ülkedeki durumun en yakın zamanda normale dönmesini umduklarını dile getiren Zaharova, bu ülkedeki istikrarsızlıktan ‘Rus izi’ arama çabalarının asılsız olduğunu kaydederek, “Rusya, Belarus ve kardeş Belarus halkının güvenli müttefiki ve dostu olmaya devam ediyor. Aramıza nifak sokma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.

‘Rus vatandaşların en kısa zamanda serbest kalmasını umuyoruz’

Zaharova, “İki ülkenin soruşturma komiteleri, başsavcılıkları ve diğer kurumlar arasındaki profesyonel işbirliğinin, Belarus’ta 33 Rus vatandaşın gözaltına alınmasıyla ilgili sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturmaya yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.