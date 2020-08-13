Rus Dışişleri: Lübnan'a yardım konusu siyasallaştırılmamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'a yardım konusunun yabancı aktörlerce siyasallaştırılmaması ve ülkedeki iç politik süreçlere karışılmaması gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, yabancı ülkelerin Beyrut'taki gerginliğin azalmasına, Lübnanlılar arasında uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı olmasını umduklarını söyledi.

Lübnan’ı desteklemeye yönelik uluslararası çabaların koordinasyonunu BM’nin üstlenmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, bazı potansiyel uluslararası bağışçıların, kendi jeopolitik çıkarları için ülkeye yardım konusunu siyasallaştırma girişimlerini endişe verici olarak değerlendirdi.

Zaharova’ya göre, ekonomik gelişimi için sağlanacak yardımların, ülkenin ulusal egemenliğini ihlal eden koşullarla sunulmaması gerekiyor.

Zaharova, Lübnan’da yaşananların ülkenin kendi içişleri olduğunu belirterek, sorunların bizzat Lübnanlılar tarafından dışarıdan müdahale olmadan, hukuk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

'Lübnanlı politikacılar birleşmeli'

Zaharova’ya göre, Beyrut’taki patlamanın sonuçlarını ortadan kaldırmak ve ülkeyi krizden kurtarmak için Lübnanlı politikalar birleşmeli. Politikacılar ülkedeki gerginliğin giderilmesi, durumun giderek daha da kaosa dönüşmemesi ve geri dönülemeyecek bir hal almaması için birlikte hareket etmeli.