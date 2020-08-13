Zaharova: Militanların provokasyonları nedeniyle Rus-Türk ortak devriyeleri askıya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İdlib'de M4 karayolunda yapılan Rus-Türk ortak devriyelerinin bölgedeki militanların devam eden provokasyonları nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Militanlar, hükümet güçlerinin mevzilerine ve yakınındaki yerleşimlere saldırılarını artırdı ve M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyonlara devam ediyor. Bundan dolayı M4 karayolundaki Rus-Türk ortak devriyeleri geçici olarak durduruldu" dedi.

Zaharova, Suriye genelindeki durumun stabil olduğunu ancak İdlib'de hükümet güçlerinin kontrolünde bulunmayan bölgelerde gerilimin devam ettiğini kaydetti.