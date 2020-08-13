Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini ABD’nin askeri konuşlanmasına karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Doğu Avrupa'daki ortaklarını riskleri tartmaya ve ABD ordusunu topraklarında rotasyonel olarak konuşlandırmanın sonuçlarını düşünmeye çağırdığını söyledi.

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin önemli sayıdaki birliklerinin Doğu Avrupa'da, yani daha önce hiç bulunmadıkları yerlerde, neredeyse kalıcı bir temelde konuşlandırılmasından bahsediyoruz. Sürekli rotasyon olarak adlandırılan böyle bir askeri varlığın olması, konunun özünü değiştirmiyor. Bu adımlar uygulandığı taktirde, 1997’de imzalanan NATO-Rusya Kurucu Senedi’ndeki ‘ittifakın yeni üye ülkelerinde önemli askeri kuvvet konuşlandırılmaması' hükmünü tehlikeye atacaktır.”

Zaharova, tüm bunların ABD ve müttefiklerinin Avrupa güvenliğinin çıkarlarına zarar vermek için Rusya ile temas hattında bir tür gerilim hattının oluşturulması niyetini devam ettirdiğini gösterdiğine vurgu yaparak, “Bu tür kışkırtıcı eğilimlerin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı açıktır. Bu gerçeği, Amerikan askerlerini davet etmek için gece ve gündüz Russofobi ile ilgili başka ne uydurulabilir diye düşünen Doğu Avrupa ülkelerinin başkentleri de dikkate almalıdır. Tüm riskleri dikkatlice tartmalarını ve sonuçlarını ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan yaklaşık 12 bin ABD askerinin geri çekileceğini, bunların büyük bir kısmının (6 bin 400) döneceğini, geri kalanının İtalya ve Belçika’da dahil olmak üzere, Avrupa'daki NATO ülkelerine yeniden konuşlandırılacağını belirtmişti.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters, Avrupa’daki ABD kuvvetleri karargahının Almanya’dan Belçika’nın Mons kentine taşınmasının planlandığı açıklamıştı.