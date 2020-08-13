Batı neden Rus aşıyı eleştiriyor?

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sağlık Koruma Komitesi’nin üyesi Dr. Boris Mendeleviç, Sputnik’e açıklamasında, dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin Batı ülkeleri tarafından eleştirilmesini değerlendirdi.

Mendeleviç, “Bunu, Batı’da Rus karşıtı eğilimlerin politik olarak kışkırtılması yolunda yeni adım olarak değerlendiriyorum. Bunun bilimle, gerçekle hiçbir ilgisi yok. Politikanın tıbba, insanların sağlığına karışmaya başlaması çok üzücü. Bugüne kadar bu alanlar politikanın dikkat alanı dışındaydı” ifadesini kullandı.

Rus aşının en üst düzey talepleri karşıladığını belirten Mendeleviç, “Rusya’da geliştirilen aşı gerçekten güvenli ve etkili. Aşılar dahil ilacın tescil edilmesi için kuralların öngördüğü tüm aşamalar geçildi ve tüm düzenlemelere uyuldu” diye konuştu.

Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nden Doç. Gevorg Mirzayan, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın aşıyı aynı koşullarda diğer ülkelere göre daha erken bitirdiğine dikkat çekerek, “Ve bu onlar için çok acı” dedi.

“Batılı ‘dostlarımızın’ anlayışında Rusya, sadece ‘benzin istasyonu’ değil, yaptırımlar altında boğulan, parasız, halkı son kirpileri yiyen bir ülke” diyen Mirzayan, “Ve dolayısıyla Rusya, bu tür ileri teknoloji ürünlerini, ki koronavirüs aşısı böyle ileri teknoloji ürünüdür, yapma hakkına sahip değil. Üstelik bunu ABD’den önce yapamaz. Bu, Batı propagandasına büyük bir darbe, Batı liderlerine büyük politik zarar, bu durumda onlara sadece iftira atmak kalıyor” diye ekledi.