Rus Dışişleri, NYT'nin Lavrov ile Pompeo'nun Taliban hakkındaki konuşmalarının özüne ilişkin iddialarını yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'den Taliban ile ‘gizli anlaşmaya’ ilişkin kanıt istediğini, ancak yanıt alamadığını belirtti.

Zaharova, "New York Times gazetesinin haberinde, 13 Temmuz tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rus istihbarat servislerinin Afganistan'daki ABD ordusuna karşı Taliban ile olası bağlantılarının sonuçları hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Bütün bunlar gerçekmiş gibi servis ediliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Lavrov ile Pompeo arasında 13 Temmuz’da yapılan telefon görüşmesinde, Amerikan tarafının Rus istihbarat servisleri ile Taliban arasında gizli anlaşmaya dair konuyu gündeme getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Rusya Dışişleri Bakanı bu tür açıklamaları ‘gerçek durumla hiçbir ilgisi olmayan haksız spekülasyonlar’ olarak nitelendirdi. Ayrıca, Washington'dan ellerindeki kanıtları sunmalarını istedi, ancak herhangi bir kanıt sunulmadı."

NYT, isimlerini açıklamadığı Amerikan istihbarat servisi yetkililerine dayanarak, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu ve ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini iddia etmiş, ancak hiçbir kanıt sunmamıştı.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, NYT gazetesinin Moskova’nın Afganistan’daki militanları finanse ettiği iddialarını yalanlayarak, ABD yönetiminden bu iddialar yüzünden Rus diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarının maruz kaldığı tehditlere karşı gerekli tepkiyi ortaya koymasını istemişti.

ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Trump, bu hikayenin kendisine ve Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vermek için uydurulduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbaratının Taliban militanlarına Afganistan’daki ABD askerlerine saldırması için para ödediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirtmişti.