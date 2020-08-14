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    Putin'den BMGK'daki mevkidaşlarına: İran nükleer sorununu Alman ve İranlı liderlerin katılacağı zirvede görüşelim

    © Sputnik / Алексей Никольский
    Rusya
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    BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine yönelik bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran nükleer sorununu Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı video konferans zirvesinde ele alma çağrısı yaptı.

    Kremlin'in resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayan Putin, "BMGK'da İran sorunuyla ilgili tartışmalar giderek daha gergin bir hal alıyor. İran'a asılsız suçlamalar yöneltiliyor. BMGK'nın daha önce oybirliğiyle aldığı kararları ortadan kaldırmaya yönelik karar taslakları hazırlanıyor. Rusya, İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) bağlılığını tamamen koruyor" dedi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    'Büyük çabalar sonucu atılan başarılı adımları korumalıyız'

    "Bu bölgede, dünyanın herhangi bir noktasında olduğu gibi, herhangi taraftan şantaj ve dikte yapılmasına yer yok. Tek taraflı yaklaşımlar çözüm arayışlarına katkı sunmuyor" diye devam eden Putin, Basra Körfezi bölgesinde bütüncül bir güvenlik yapısı kurarken daha önce büyük çabalar sonucu atılması başarılan pozitif adımların korunmasının önem arz ettiğini vurguladı.

    'Basra Körfezi'nde güvenilir mekanizmalar kuralım'

    Rus lider, "Bu bağlamda, en kısa sürede video konferans yöntemiyle Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı BMGK daimi üyeleri liderleri zirvesi düzenlemeyi öneriyoruz. Zirvenin amacı, BMGK'daki cepheleşmenin önlenmesi için atılacak adımların belirlenmesidir. Ayrıca Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ve güvenin pekişmesine yönelik güvenilir mekanizmalar kurulmasına katkı sunmak amacıyla yürütülecek ortak çalışmanın parametrelerini belirlemeyi öneriyoruz. Ülkelerimizin ve bölge ülkelerinin siyasi iradesini ve yaratıcı enerjisini birleştirebilirsek bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

    'Tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen herkesle yapıcı işbirliğine açığız'

    Partnerlerine teklifi dikkatli bir şekilde değerlendirme çağrısı yaparak bunun alternatifinin gerilimin tırmanması ve çatışma riskinin artması olacağı uyarısında bulunan ve bundan kaçınmaları gerektiğini anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya, durumu tehlikeli çizgiden uzaklaştırmaya ilgi gösteren herkesle yapıcı işbirliğine açık. Bu acil bir mesele. Liderlerin görüşmeye ilkesel olarak hazır olmaları halinde, 7 ülkenin dışişleri bakanlıkları aracılığıyla gündem ve tarihin hızlı şekilde belirlenmesini öneriyoruz."

    Etiketler:
    Nükleer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran, Almanya, Fransa, Çin, ABD, İngiltere, Rusya
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