Rus Dışişleri’den İsrail-BAE anlaşmasıyla ilgili değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın ortak açıklamasını dikkatle incelediklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi, barışçıl sürecinin destekçisi ve uluslararası arabulucu dörtlüsünün katılımcısı olarak Rusya’nın her zaman Ortadoğu çözümüne yönelik çalışmaların tüm aşamalarında geniş kapsamlı çözümün elde edilmesi gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

'İsrail'in egemenliğini Batı Şeria'daki bazı bölgelere yaymaya son vereceğine dikkat çekiyoruz'

Çözümün anahtarının, BM Güvenlik Konseyi kararları ve “iki devlet” ilkesi dahil uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı çözümün olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, söz konusu üçlü açıklamaya göre İsrail’in egemenliğini işgalindeki Batı Şeria’nın bazı bölgelerine yaymaya son vereceğine dikkat çekiyoruz. Bunun önemli bir husus olduğunu düşünüyoruz, zira bu tür planlar doğrudan Filistin-İsrail temasları önünde temel engel oluşturuyordu. Bu planların hayata geçirilmesi, yaşayabilir, bütünsel, toprakları olarak bütün bir Filistin devletini oluşturma olasılığının ortadan kalkmasına yol açardı” ifadesine yer verildi.

'Uluslararası hukuka uygun bir çözüm altyapısı olmalı'

ABD-İsrail-BAE ortak açıklamasında, Filistin-İsrail çatışmasına adil, geniş kapsamlı ve kalıcı çözümün bulunması amacıyla çabaların sürdürüleceği ifade edildiğine dikkat çeken Rus Dışişeri, “Bir dizi tek taraflı girişimlere rağmen bu çözümün temelinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi uluslararası hukuka uygun bir çözüm altyapısının olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” diye ekledi.