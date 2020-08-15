Rusya, Belaruslu muhalif başkan adayı Tsepkalo ve Nexta Telegram kanalının kurucusunu arananlar listesine aldı

Rusya İçişleri Bakanlığı veri bankasına göre Moskova, Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine girmesi yasaklanan önde gelen muhalif adaylardan Valeriy Tsepkalo ve Nexta Telegram kanalının kurucusu Stepan Putilo’yu arananlar listesine dahil etti.

Her iki kişinin de ‘Ceza Yasası’nın ilgili maddesi gereği’ arandığı belirtiliyor.

Beyaz Rusya'da muhalif yönelimiyle tanınan popüler bir Telegram kanalı olan Nexta’da, başkanlık seçimleri sonrası protestolar aktif olarak takip ediliyor ve izinsiz gösteriler için çağrı yapılıyor.

Polonya medyasındaki haberlere göre Putilo, birkaç yıl önce Belarus’tan Polonya’ya taşındı.

Tsepkalo ise daha önce Belarus Yüksek Teknolojiler Parkı yönetiminin bir numaralı ismiydi. Belarus'ta Tsepkalo hakkında bir ceza davasının başlatılıp başlatılmadığı kontrol ediyor. Politikacı, Sputnik’e verdiği demeçte konuya açıklık getirerek, hakkında ceza davasının açıldığını doğruladı ve aynı zamanda söz konusu suçlamaları ‘saçma’ olarak niteledi.

Tsepkalo hakkındaki suçlamalar

Daha önce Belarus İçişleri Bakanlığı, ‘bir Türk asıllı Belarus vatandaşının şikayeti üzerine, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Valeriy Tsepkalo’nun olası yasadışı faaliyetleri ile ilgili soruşturma açıldığını’ duyurmuştu.

Tsepkalo hakkında başlatılan soruşturma, Kayseri doğumlu olan iş adamı Sedat İğdeci’nin şikayetine dayandırılıyor.

Belarus medyası, 'Türk-Belarus iş adamı’ olarak tanıttığı Sedat İğdeci’nin Yüksek Teknolojiler Parkı projelerinde yer aldığını, yaptırdığı evin parasını ödemeyen Tsepkalo'nun başkan adaylığını öğrenince de konuyu kamuoyu gündemine taşımaya karar verdiğini yazmıştı. Tsepkalo ve seçim ekibi ise İğdeci’nin ifadelerini defalarca yalanlamıştı.

Merkez Seçim Komisyonu, Tsepkalo’nun Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine girmesini yasaklamıştı.