Ryabkov: ABD ile yapılacak istikrar görüşmelerinde ilerleme beklemiyorum

Görüşmeler öncesinde Rus basınına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Amerikan ve Rus heyetlerinin Viyana’da bugün yapacağı istikrar müzakerelerinde ilerleme sağlanmasını beklemediğini ifade etti.

Ryabkov, "Tarafların görüşleri bazı açılardan tamamen farklı olduğu için toplantıdan herhangi bir ilerleme beklemiyorum. İlerleme olsa da çok yavaş. Herhangi bir anlaşmanın imzalanacağı konusunda dikkatli olunmalı” diye konuştu.

'ABD'nin Yeni START anlaşmasına yönelik yaklaşımının değiştiğine dair bir kanıt yok'

Ryabkov, Washington'un Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (Yeni START) yönelik yaklaşımının değiştiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti:

"Yeni START ile ilgili herhangi bir ilerleme yok. Amerikalıların yaklaşımının evrime uğradığına dair maddi herhangi bir kanıt yok. Evet, bazen Amerikalıların daha önce söylediklerinden biraz daha farklı olan sinyaller alıyoruz, ancak söz konusu sinyaller START anlaşması ile pek ilgisi yok. Bundan sonra ne ve nasıl yapılacağıyla ilgili.”

2010'da imzalanan Yeni START anlaşması, Rusya ile ABD arasında nükleer silahların kontrolüne ilişkin hâlâ yürürlükte olan son anlaşma. Rusya, süresi Şubat 2021’de dolan anlaşmanın önkoşulsuz olarak uzatılmasından yana. Washington ise anlaşmayı uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.