Rusya'da koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti: Ölüm sayısı mayıs başlarındaki seviyeye geriledi

Rusya'da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 4 bin 969 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısının 3 Mayıs'tan bu yana görülmeyen düzeye gerilediği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele merkezi, son 24 saatte Rusya'da yeni vaka sayısının 4 bin 969 olduğunu, Kovid-19'a yakalanan 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 557 kişinin ise hastalığı yenerek taburcu olduklarını açıkladı.

Koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 969 olarak kaydedilirken ülkede salgının başlamasından bu yana kayıt altına alınan toplam vaka sayısı 922 bin 853 oldu. Rusya'nın 84 bölgesinde görülen yeni vakaların yüzde 25.8’inde klinik belirtilerin görülmediği belirtildi.

Yeni vakaların 688’inin başkent Moskova’da, 163’ünün St. Petersburg’da, 154’ünün de Moskova bölgesinde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca salgın nedeniyle son 24 saat içinde 68 kişinin hayatını kaybettiği, böylelikle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 15 bin 685’e çıktığı kaydedildi.

Son olarak iyileşen 3 bin 577 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısının ise 732 bin 968’e ulaştığının, hastalarda iyileşme oranının yüzde 79.4 olduğunun altı çizildi.