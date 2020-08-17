Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov: Koronavirüs aşısı 5 ayın emeği değil, onlarca yıla yayılan bir emek

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen ve 'Sputnik V' ismi verilen aşının geliştirildiği Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, aşının bulunma süreciyle ilgili olarak "Bu asla 5 ayın emeği değil. Bu, onlarca yıla yayılan bir emek" ifadelerini kullandı.

Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, koronavirüse karşı üretilen 'Sputnik V' aşısının üretim süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan Logunov, aşıya yöneltilen eleştirilere de yanıt vererek, aşının 'Adenovirüs vektörlerine dayalı hazır platformlar' üzerinde geliştirildiğini belirterek "Bu asla 5 ayın emeği değil. Bu, onlarca yıla yayılan bir emek" ifadelerini kullandı.

Logunov'un aşıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Geçen Pazar günü klinik araştırmaların sonuçlarını Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiniz. Sonuçlar henüz yayınlanmadı. Bu araştırmaların ana bulguları nelerdir?

Aşının güvenliği ve etkinliğiyle ilgili tam kapsamlı klinik öncesi çalışmalar yaptık, ardından 2 klinik araştırma gerçekleştirdik. Sağlıklı gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmalar sırasında, aşı güvenlik ve bağışıklık sağlayıcılık göstergeleri açısından incelendi. Bu araştırmalar sonucu aşı, iyi bir güvenlik profili ve yüksek bağışıklık sağlayıcılık gösterdi.

Elde edilen somut gösterge ve sayıları alırsak gönüllülerdeki antikorların ortalama geometrik titresi 14.000’de 1’den fazlaya, yaklaşık 15.000’ten 1’e ulaştı. Gönüllülerin yüzde 100’ünde serokonversiyon oldu. Serokonversiyon, bir kişide antikor titre sayısının başlangıçtaki göstergelere göre en az 4 kat daha fazla artması demek. Ayrıca virüsü etkisiz hale getirme potansiyeline göre humoral bağışıklık parametreleri, yani antikorların doğrudan virüsü etkisiz hale getirme potansiyeli değerlendirildi.

'Aşı yapılan tüm gönüllülerde virüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirildi'

Sıvı veya kuru halde olsun, aşı yapılan tüm gönüllülerde virüsü etkisiz hale getiren antikorlar tespit edildi. Aynı zamanda hücresel bağışıklık tepkisinin çeşitli göstergeleri, özellikle de antiviral bağışıklığın çok önemli bir parametresi olan sitotoksik lenfositler analiz edildi. Virüsün bulaştığı hücreleri vücuttan atma yeteneğine sahip sitotoksik lenfositler tüm gönüllülerde tespit edildi. Böylelikle bağışıklık sağlayıcılık açısından, çok iyi sonuçlar elde etmiş olduk. Güvenliğe gelince, ateş ve enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı şeklinde kendini gösteren beklenen yan etkiler gönüllülerin sadece bir kısmında gözlemlendi. Bununla ilgili somut rakamlar kısa süre içinde yayınlanacak.

Birinci ve ikinci aşamalarda testlere kaç kişi katıldı?

Birinci ve ikinci aşamalara 38’er kişi katıldı, yani toplamda 76 kişi. İki protokolü birbirinden ayıran husus, aktif madde açısından aşı aynıydı ama birleştirici biçimleri farklıydı. Biçimlerden biri liyofilizasyon yöntemiyle kurutulan, diğeri dondurulan. Aktif madde aynı, aşı biçimi farklı. Bu yüzden 76 kişi.

Gönüllülerin yaş dağılımı ne durumda?

Birinci ve ikinci aşamalar için gönüllüler, 18-60 yaş grubundan seçiliyor.

Basında sıkça güvenilir ve güvenli bir aşı oluşturma sürecinin en az 1.5 yıl sürdüğü tekrarlanıyor. Gamaleya Merkezi bilim insanlarının 5-6 ay gibi çok kısa sürede aşı geliştirmeyi nasıl başardığını açıklayabilir misiniz?

Aşıyı ‘sıfırdan’ kısa sürede geliştirmeyi başardığımızı söylemek doğru değil. Adenoviral vektör teknolojisinin geliştirildiği günden uygulanmaya başladığı güne kadar tam 40 yıl geçti. Bu 40 yıl içinde teknolojik platform oluşturuldu. Bu platform, 5. olsun veya 26. serotip vektörü temelinde olsun on binlerce kişi üzerinde test edildi. Toplamda, 2015’ten bu yana Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen adenovirüs vektörlerine dayalı aşılarla 3 binden fazla kişi aşılandı. Yani bu, asla 5 ayın emeği değil. Bu, onlarca yıla yayılan bir emek.

Adenovirüs vektörlerine dayalı aşılar sadece Rusya’da değil, Çin’de, CanSino şirketi tarafından da geliştirildi. Johnson & Johnson da adenovirüs vektörleriyle çalışıyor. Bunların başında Ebola’ya karşı geliştirilen aşılar geliyor. Bunlar bilinen platformlar ve klinik testler sırasında iyi araştırıldı. Adenovirüs vektörlerine dayanan bu platformların güvenliği lehine klinik test sonuçlarının dışında şunu da ekleyebiliriz ki, hepimizin adenovirüsleri var ve kimsenin hiçbir zaman somatik hastalık şeklinde bir etkisi olmuyor.

Amerikalılar, insanlara 4. ve 7. serotip adenovirüs aşılamak konusunda oldukça büyük çalışma gerçekleştirdi. ABD Ordusuna katılan tüm yeni askerlere adenovirüs aşılıyorlar. Aşılanan 100 binden fazla kişi üzerinde yapılan geriye dönük korelasyon çalışması herhangi bir sapma ortaya çıkarmadı. Ayrıca milyonlarca yıldır adenovirüsle yaşıyoruz, adenovirüs enfeksiyonlarından sonra somatik patolojilerle hiçbir ilişki yok. Üstelik biz canlı adenovirüslerle değil, adenovirüs vektörleriyle, yani genomlarının belli parçaları silinen ve insan hücrelerinde çoğalma yeteneğine sahip olmayan virüslerle çalışıyoruz. Yani hem adenovirüslerle yaşamak korkutucu değil hem de çoğalma yeteneğine sahip olmayan vektörlerle yaşamak tamamen güvenli. Bu sözlerimi, bu vektörlere yönelik yapılan on binlerce araştırma, sayısız klinik araştırma doğruluyor.

Adenovirüs vektörlerine dayalı olan bu hazır platformlar hızlı bir şekilde yeni ürünler oluşturma fırsatını veriyor. İlgi duyulan bir gen, mevcut durumda, koronavirüsün S-proteinini, yani SARS-COV-2 koronavirüsünün ‘tacını’ oluşturan dikeni kodlayan gen hızlı bir şekilde klonlanabiliyor. Bağışıklık oluşturmak için bu proteinin vücudun içine iletilmesi gerekiyor. İşte genin sentezi ve vektör şeklinde klonlanması, işin en hızlı kısmı. Adenovirüslerin araştırılması, adenoviral vektörlerin incelenmesi ve üretimi, teknolojik platformun oluşturulması ile ilgili daha önce bahsettiğim her şey ise onlarca yıl demek. Bu nedenle hikayenin kısa olduğunu söylemek doğru değil. Hikayenin kısa kısmı, teknolojik platformu elde ettiğimiz andan itibaren başlıyor.