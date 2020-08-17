Lahey'deki Rus diplomatın aracında takip cihazı bulundu, Rus Dışişleri Hollanda'ya protesto notası verdi  

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lahey'de görevli Rus askeri ataşesinin resmi aracında bir takip cihazı tespit edildi.

Yaşanan gelişme üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Dominik Bakker-Kuling'i çağırarak protesto notası verdi.

Açıklamada, "Hollandalı diplomata Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı nitelikteki benzer olayların önüne geçilmesi için derhal kapsamlı önlemler alınması gerektiği belirtildi. Dostça olmayan bu tür eylemlerin halihazırda zor durumda bulunan ikili ilişkileri daha da güçleştirdiği söylendi" ifadeleri kullanıldı.