Rusya’da vatandaşlara doğum günlerinde işten erken ayrılma izni

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, vatandaşların doğum günlerinde iş yerinden erken çıkmasına izin verdi. Ancak bu haktan iş yerinde böyle bir gelenek olması durumunda yararlanılabilecek.

Volgofarm şirketinin eski bir çalışanının açtığı temyiz davasını gören Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, iş yerinde gelenek olması halinde vatandaşların doğum günlerinde işte erken ayrılabileceğine hükmetti.

Şirket çalışanı, davasında işyerinde doğum günü olan kişilere her zaman işten erken ayrılma izni verildiğini, bu nedenle kendisinin de doğum gününde üslerine önceden haber vererek aynı şeyi yaptığını belirtti.

Ancak bu gelenek şirketin kurallarınca sabitlenmediğinden, bir ay sonra iş veren tarafından denetim gerçekleştirildi ve mesaiden erken ayrıldığı için çalışan işten çıkarıldı. Çalışan ise şirketi mahkemeye verdi.

İlk olarak personelin işe iade ve manevi tazminat talebi kısmen yerine getirildi, fakat daha sonra karar iptal edilip işten çıkarma eyleminin hukuki olduğuna karar verildi. Konu nihayetinde de Yüksek Mahkeme’ye taşındı ve söz konusu karar çıktı.