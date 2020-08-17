'Dünyanın ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarını ayartmaya çalışıyorlar'

N.F. Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, merkezde dünyanın ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarını para karşılığında ayartma girişimleri olduğunu açıkladı.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1'e demeç veren Gintsburg, Gamaley Ulusal Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlara yönelik kötü niyetli girişimlerden bahsetti.

Bazı çevrelerin, dünyanın ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarını para karşılığında ayartmaya çalıştığını kaydeden Gintsburg, bu girişimlerin başarısız olduğunu vurguladı.

Gamaley Ulusal Araştırma Merkezi'ndeki personelin 10 yılı aşkın süredir görev yaptığının altını çizen Gintsburg, "ABD ve Avrupa'daki her üniversite, merkezimizdeki uzman kadrosuna gıptayla bakıyordur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 'Sputnik V' aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Aşının ilk partisinin cumartesi günü üretildiği duyurulmuştu.